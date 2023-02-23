Timo Stavitski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Timo Stavitski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Timo Stavitski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Timo Stavitski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Timo Stavitski 17 Temmuz 1999 tarihinde Lahti şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Finlandiya,Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Тимо Николаевич Ставицкий şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Timo Stavitski Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PD SportManagement yapmaktadır. Timo Stavitski, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Inter Turku futbol takımında oynamaktadır. FC Inter Turku takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Timo Stavitski'nin FC Inter Turku ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Timo Stavitski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Timo Stavitski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Timo Stavitski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Timo Stavitski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Klubi 04

1 Ocak 2017 yılında RoPS

1 Ocak 2018 yılında SM Caen

31 Ağustos 2018 yılında NK Osijek

3 Şubat 2019 yılında SM Caen

4 Şubat 2019 yılında RoPS

20 Nisan 2019 yılında SM Caen

16 Temmuz 2020 yılında MVV Maastricht

30 Haziran 2021 yılında SM Caen

7 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2023 yılında FC Inter

Timo Stavitski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Timo Stavitski şuan FC Inter Turku takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Timo Stavitski Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kyrkslätt IF, HJK

Finlandiya U21 takımında 17 numaralı formasıyla 4 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

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