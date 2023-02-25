Timofey Baranovskiy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Timofey Baranovskiy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Timofey Baranovskiy kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Timofey Baranovskiy ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.