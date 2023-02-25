Timofey Baranovskiy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Timofey Baranovskiy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Timofey Baranovskiy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Timofey Baranovskiy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Timofey Baranovskiy 24 Şubat 2002 tarihinde Minsk şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Барановский Тимофей Сергеевич şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Timofey Baranovskiy Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Baranovichi futbol takımında oynamaktadır. FK Baranovichi takımına 2 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Timofey Baranovskiy'nin FK Baranovichi ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.
Timofey Baranovskiy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Timofey Baranovskiy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Dinamo Minsk II
2 Şubat 2023 yılında FK Baranovichi
31 Aralık 2023 yılında Dinamo Minsk II
Timofey Baranovskiy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Timofey Baranovskiy şuan FK Baranovichi takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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