Timofey Danilov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Timofey Danilov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Timofey Danilov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Timofey Danilov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Timofey Danilov 24 Şubat 2004 tarihinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Данилов Тимофей Александрович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Timofey Danilov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini prosm yapmaktadır. Timofey Danilov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Spartak Moskva II futbol takımında oynamaktadır. Spartak Moskva II takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Timofey Danilov'nin Spartak Moskva II ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Timofey Danilov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Timofey Danilov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Timofey Danilov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Timofey Danilov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Akademia FCSM

1 Temmuz 2022 yılında Spartak II

Timofey Danilov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Timofey Danilov şuan Spartak Moskva II takımında oynamakta ve 79 numaralı formayı giymektedir.

Timofey Danilov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rusya U18 takımında 14 numaralı formasıyla 3 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U17 takımında 13 numaralı formasıyla 26 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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