Timofey Lukashevich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Timofey Lukashevich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Timofey Lukashevich kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Timofey Lukashevich ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Timofey Lukashevich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Timofey Lukashevich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Timofey Lukashevich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Timofey Lukashevich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Timofey Lukashevich adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Timofey Lukashevich Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Timofey Lukashevich 21 Mart 1997 tarihinde Minsk şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Лукашевич Тимофей Игоревич şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Timofey Lukashevich Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Timofey Lukashevich, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BK Maxline Rogachev futbol takımında oynamaktadır. BK Maxline Rogachev takımına 11 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Timofey Lukashevich'nin BK Maxline Rogachev ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Timofey Lukashevich Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/timofeika8/

Timofey Lukashevich Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Timofey Lukashevich isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Timofey Lukashevich Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Timofey Lukashevich futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Mart 2017 yılında Luch

30 Haziran 2017 yılında Dinamo Minsk II

29 Ocak 2018 yılında Luch

8 Şubat 2019 yılında Dnyapro Mogilev

12 Ağustos 2019 yılında Granit

31 Aralık 2019 yılında Dnyapro Mogilev

1 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz

11 Şubat 2021 yılında BK Maxline

Timofey Lukashevich kimdir

Timofey Lukashevich Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Timofey Lukashevich şuan BK Maxline Rogachev takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

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Timofey Lukashevich nereli

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