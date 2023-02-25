Timofey Martynov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Timofey Martynov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Timofey Martynov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Timofey Martynov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Timofey Martynov 6 Mayıs 2005 tarihinde Minsk şehrinde doğmuştur. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Мартынов Тимофей Алексеевич şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Timofey Martynov Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Minsk futbol takımında oynamaktadır. FK Minsk takımına 18 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Timofey Martynov'nin FK Minsk ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Timofey Martynov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Timofey Martynov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Timofey Martynov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Timofey Martynov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Rukh Brest U17

1 Temmuz 2021 yılında Rukh II

18 Mart 2022 yılında FK Minsk

Timofey Martynov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Timofey Martynov şuan FK Minsk takımında oynamakta ve 57 numaralı formayı giymektedir.

Timofey Martynov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Belarus U18 takımında 11 numaralı formasıyla 20 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 1 gol atmıştır.

Belarus U17 takımında 11 numaralı formasıyla 31 Ocak 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 6 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.