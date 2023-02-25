Timofey Sharkovskiy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Timofey Sharkovskiy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Timofey Sharkovskiy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Timofey Sharkovskiy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Timofey Sharkovskiy 4 Şubat 2004 tarihinde Borisov şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Шарковский Тимофей Сергеевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Timofey Sharkovskiy Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BATE Borisov II futbol takımında oynamaktadır. BATE Borisov II takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Timofey Sharkovskiy'nin BATE Borisov II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Timofey Sharkovskiy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Timofey Sharkovskiy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Timofey Sharkovskiy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Timofey Sharkovskiy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında BATE II

Timofey Sharkovskiy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Timofey Sharkovskiy şuan BATE Borisov II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Timofey Sharkovskiy Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Belarus U19 takımında 19 numaralı formasıyla 11 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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