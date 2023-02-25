Timofey Yurasov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Timofey Yurasov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Timofey Yurasov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Timofey Yurasov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Timofey Yurasov 25 Şubat 2003 tarihinde Minsk şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Юрасов Тимофей Юрьевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Timofey Yurasov Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Timofey Yurasov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Torpedo-BelAZ Zhodino futbol takımında oynamaktadır. Torpedo-BelAZ Zhodino takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Timofey Yurasov'nin Torpedo-BelAZ Zhodino ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Timofey Yurasov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Timofey Yurasov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Timofey Yurasov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Timofey Yurasov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2020 yılında Dinamo Minsk II

19 Ocak 2022 yılında Isloch

31 Aralık 2022 yılında Dinamo Minsk II

9 Ocak 2023 yılında Torpedo Zhodino

Timofey Yurasov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Timofey Yurasov şuan Torpedo-BelAZ Zhodino takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Timofey Yurasov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Belarus U21 takımında 12 numaralı formasıyla 29 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Belarus U17 takımında 12 numaralı formasıyla 19 Ocak 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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