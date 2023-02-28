Timotej Jambor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Timotej Jambor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Timotej Jambor adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Timotej Jambor Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Timotej Jambor 4 Nisan 2003 tarihinde Svit şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Timotej Jambor Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FairSport yapmaktadır. Timotej Jambor, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MSK Zilina futbol takımında oynamaktadır. MSK Zilina takımına 18 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Timotej Jambor'nin MSK Zilina ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Timotej Jambor Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/timojambor/

Timotej Jambor Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Timotej Jambor isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Timotej Jambor Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Timotej Jambor futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Ağustos 2018 yılında Zilina Altyapı

18 Temmuz 2020 yılında MSK Zilina

Timotej Jambor Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Timotej Jambor şuan MSK Zilina takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Timotej Jambor Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Slovakya U20 takımında 10 numaralı formasıyla 24 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 3 gol atmıştır.

Slovakya U19 takımında 10 numaralı formasıyla 2 Şubat 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 7 gol atmıştır.

Slovakya U18 takımında 10 numaralı formasıyla 26 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

Slovakya U17 takımında 10 numaralı formasıyla 22 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 2 gol atmıştır.

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