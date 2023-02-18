Timotej Resetic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Timotej Resetic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Timotej Resetic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Timotej Resetic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Timotej Resetic 7 Mart 2000 tarihinde Brezice şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.Gerçek adı da Timotej Rešetič şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Timotej Resetic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Timotej Resetic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Krsko futbol takımında oynamaktadır. NK Krsko takımına 25 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Timotej Resetic'nin NK Krsko ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Timotej Resetic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Timotej Resetic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Timotej Resetic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Timotej Resetic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında NKP Krško

25 Ocak 2023 yılında NK Krsko

Timotej Resetic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Timotej Resetic şuan NK Krsko takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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