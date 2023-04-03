Timothe Trojani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Timothe Trojani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Timothe Trojani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Timothe Trojani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Timothe Trojani 28 Mart 2001 tarihinde Nice şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Fransa uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Timothe Trojani Forvet mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TTMA yapmaktadır. Timothe Trojani, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
OGC Nice B futbol takımında oynamaktadır. OGC Nice B takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Timothe Trojani'nin OGC Nice B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Timothe Trojani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Timothe Trojani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında OGC Nice B
Timothe Trojani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Timothe Trojani şuan OGC Nice B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Villefranche Saint-Jean Beaulieu FC (-2016), AS Monaco (2016-2020), OGC Nice (2020-)
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