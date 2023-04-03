Timothe Trojani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Timothe Trojani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Timothe Trojani kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Timothe Trojani ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.