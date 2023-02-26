Timothy Dennis Awany kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Timothy Dennis Awany Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Timothy Dennis Awany adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Timothy Dennis Awany Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Timothy Dennis Awany 6 Ağustos 1996 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Uganda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Timothy Dennis Awany Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Y.O Football Agency yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Ashdod futbol takımında oynamaktadır. FC Ashdod takımına 14 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Timothy Dennis Awany'nin FC Ashdod ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Timothy Dennis Awany Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Timothy Dennis Awany isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Timothy Dennis Awany Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Timothy Dennis Awany futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Kampala CC

14 Temmuz 2019 yılında FC Ashdod

Timothy Dennis Awany Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Timothy Dennis Awany şuan FC Ashdod takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Timothy Dennis Awany Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Uganda takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 39 maçta 0 gol atmıştır.

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