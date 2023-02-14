Timothy Fayulu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Timothy Fayulu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Timothy Fayulu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Timothy Fayulu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Timothy Fayulu 24 Temmuz 1999 tarihinde Genève şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Aslen Kongo DC,İsviçre uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Timothy Bruce Fayulu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Timothy Fayulu Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Footuro AG yapmaktadır. Timothy Fayulu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Winterthur futbol takımında oynamaktadır. FC Winterthur takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Timothy Fayulu'nin FC Winterthur ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Timothy Fayulu Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/timofayulu75/

Timothy Fayulu Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Timothy Fayulu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Timothy Fayulu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Timothy Fayulu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Etoile Carouge FC II

29 Ağu 2016 yılında Olymp. Genève

23 Şubat 2018 yılında FC Sion U21

30 Haziran 2018 yılında Olymp. Genève

31 Temmuz 2018 yılında FC Sion U21

30 Haziran 2019 yılında Olymp. Genève

18 Temmuz 2019 yılında FC Sion

1 Temmuz 2022 yılında FC Winterthur

30 Haziran 2023 yılında FC Sion

Timothy Fayulu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Timothy Fayulu şuan FC Winterthur takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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