Timothy Fosu Mensah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Timothy Fosu Mensah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Timothy Fosu Mensah kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Timothy Fosu Mensah ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Timothy Fosu Mensah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Timothy Fosu Mensah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Timothy Fosu Mensah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Timothy Fosu Mensah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Timothy Fosu Mensah 2 Ocak 1998 tarihinde Amsterdam şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Hollanda,Gana uyrukludur.Gerçek adı da Timothy Evans Fosu-Mensah şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Timothy Fosu Mensah Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Base Ltd yapmaktadır. Timothy Fosu Mensah, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bayer Leverkusen futbol takımında oynamaktadır. Bayer Leverkusen takımına 13 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Timothy Fosu Mensah'nin Bayer Leverkusen ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Timothy Fosu Mensah Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/tfosumensah

http://www.instagram.com/tfosumensah/

http://www.facebook.com/TimothyFosuMensahofficial

Timothy Fosu Mensahboyu ve yaşı kaç

Timothy Fosu Mensah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Timothy Fosu Mensah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 7.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Timothy Fosu Mensah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Timothy Fosu Mensah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Ajax Altyapı

1 Ocak 2014 yılında Ajax U17

1 Eylül 2014 yılında Man Utd U18

1 Ocak 2016 yılında Man. United

10 Ağu 2017 yılında Crystal Palace

31 Mayıs 2018 yılında Man. United

9 Ağu 2018 yılında Fulham

31 Mayıs 2019 yılında Man. United

13 Ocak 2021 yılında Leverkusen

Timothy Fosu Mensah kimdir

Timothy Fosu Mensah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Timothy Fosu Mensah şuan Bayer Leverkusen takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

AVV Zeeburgia (2005–2006), Ajax Amsterdam (2006–2014), Manchester United (2014–2015)

Timothy Fosu Mensah Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Hollanda U17 takımında 3 numaralı formasıyla 10 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 1 gol atmıştır.

Hollanda U16 takımında 3 numaralı formasıyla 29 Ekim 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Hollanda U15 takımında 2 numaralı formasıyla 16 Mayıs 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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Timothy Fosu Mensah nereli

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