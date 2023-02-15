Timothy Noor Ouma kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Timothy Noor Ouma Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Timothy Noor Ouma adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Timothy Noor Ouma Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Timothy Noor Ouma 10 Haziran 2004 tarihinde Nairobi şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Kenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Timothy Noor Ouma Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Atotos Sports Management yapmaktadır. Timothy Noor Ouma, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IF Elfsborg futbol takımında oynamaktadır. IF Elfsborg takımına 11 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Timothy Noor Ouma'nin IF Elfsborg ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Timothy Noor Ouma Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Timothy Noor Ouma isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Timothy Noor Ouma Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Timothy Noor Ouma futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Ağu 2020 yılında Nairobi City Stars

11 Ağu 2022 yılında Elfsborg

Timothy Noor Ouma Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Timothy Noor Ouma şuan IF Elfsborg takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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