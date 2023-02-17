Timothy Obi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Timothy Obi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Timothy Obi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Timothy Obi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Timothy Obi 4 Mart 2005 tarihinde doğmuştur. Avusturya uyrukludur.Gerçek adı da Henry Timothy Obi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Timothy Obi Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Timothy Obi, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Sturm Graz II futbol takımında oynamaktadır. SK Sturm Graz II takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Timothy Obi'nin SK Sturm Graz II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Timothy Obi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Timothy Obi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Timothy Obi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Timothy Obi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2016 yılında GAK Altyapı

1 Temmuz 2017 yılında Sturm Altyapı

1 Temmuz 2019 yılında Stmk.-Sturm U15

1 Temmuz 2020 yılında Stmk.-Sturm U16

1 Temmuz 2021 yılında Stmk.-Sturm U18

1 Temmuz 2022 yılında Sturm Graz II

Timothy Obi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Timothy Obi şuan SK Sturm Graz II takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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