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  3. Timsah saldırıyordu! Yaşlı adamın timsahtan kurtulmak için uyguladığı yöntem ağızları açık bıraktı

Timsah saldırıyordu! Yaşlı adamın timsahtan kurtulmak için uyguladığı yöntem ağızları açık bıraktı

Florida'da yaşlı bir adamın timsahla verdiği mücadele, sosyal medyada en çok izlenen videolar arasında yer almayı başardı.

Timsah saldırıyordu! Yaşlı adamın timsahtan kurtulmak için uyguladığı yöntem ağızları açık bıraktı 117

Her gün, bir video ya da bir olay, sosyal medyada gündem olup insanları hayrete düşürüyor.