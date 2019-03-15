Timsal Karabekir: Atatürk'ün son isteği babama iletilmedi

KÜTAHYA Dumlupınar Üniversitesi'nde konferans veren "Alçıtepe Kahramanı" unvanı ile Türkiye tarihine yön veren Doğu Cephesi Komutanı General Kazım Karabekir'in kızı Timsal Karabekir, "Atatürk, hasta yatağında Kazım Paşa'yla helalleşmek istediğini bildirdiyse de bu haber babama ulaştırılmadı. Daha sonra babama "Gider miydin?" diye sorduğumuzda "Elbette giderdim. O Mustafa Kemal'dir. Onun çağırdığı yere gidilir" demişti" dedi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Türk Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcının 100. yıl dönümünde Doğu Cephesi Komutanı Kazım Karabekir'in kızı Timsal Karabekir'i ağırladı. "100. yılında milli mücadele" başlıklı konferansa Kazım Karabekir'in kızı Timsal Karabekir konuşmacı olarak katıldı. Fen Edebiyat Fakültesi Germiyanoğlu Yakup Bey salonundaki konferansa üniversitenin akademik ve idari personelleri ile öğrenciler katıldı.

'SON İSTEĞİ BABAMA İLETİLMEDİ'

Timsal Karabekir, askerlikten istifa eden Mustafa Kemal Paşa'nın tutuklanması için emir alan Kazım Karabekir'in bu görev için gittiği Erzurum'da yaşananları anlatırken şunları söyledi:

"Bugün Erzurum Atatürk Evi olan bu evde, o değerli insan, Mustafa Kemal Atatürk kurtuluş mücadelesinin nasıl yürütüleceğini planlarken Cevat Paşa, Kazım Karabekir Paşa'nın kolordusuyla geldiğini haber verir. Mustafa Kemal Paşa, Kazım Karabekir'e verilen tutuklama emrinden haberdardır. Her şeyin bittiğini, Kurtuluş Savaşı'nın başlamadan bittiğini düşünür. Bu sırada Kazım Karabekir Paşa içeri buyur edilir. Kazım Karabekir Paşa içeri girer ve asker selamı vererek "Ben ve kolordum Milli Mücadelede emrinizdeyim Paşam" der ve birbirlerine sarılırlar. Cumhuriyetin kuruluşunun ardından Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası bir iftirayla kapatıldı. Şeyh Sait İsyanı bu partinin kapatılmasının gerekçesi oldu. Bir süre sonra Kazım Karabekir'in aldığı ve bizim ilk evimizde çok talihsiz bir olay oldu. İzmir suikasti davası nedeniyle babam bu evden alındıktan bir süre sonra mahkemeye çıktı. Mahkemede yargılandıktan sonra beraat etse de bu durumdan çok etkilendi. Mustafa Kemal Atatürk ile araları açılsa da Atatürk Türk Dil Kurumu toplantısına babamı davet etmiş. Ama babam orada etten bir duvarla karşılaşmış ve Atatürk'le göz göze gelememiştir. Daha sonra Atatürk, hasta yatağında Kazım Paşa'yla helalleşmek istediğini bildirdiyse de bu haber babama ulaştırılmadı. Daha sonra babama "gider miydin?" diye sorduğumuzda "elbette giderdim. O Mustafa Kemal'dir. Onun çağırdığı yere gidilir" demişti" diye konuştu.

Konferansın sonunda Timsal Karabekir'e üniversitenin altın anahtarı, teşekkür belgesi ve kitap hediye edildi.

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DHA