Timur Gayret kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Timur Gayret Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Timur Gayret adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Timur Gayret Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Timur Gayret 8 Ağu 1998 tarihinde Berlin şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Timur Gayret Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini B360 Sports Agency yapmaktadır. Timur Gayret, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hallescher FC futbol takımında oynamaktadır. Hallescher FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Timur Gayret'nin Hallescher FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Timur Gayret Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Timur Gayret isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Timur Gayret Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Timur Gayret futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Zehlendorf U17

1 Temmuz 2015 yılında Zehlendorf U19

28 Ocak 2016 yılında Vik. Berlin U19

1 Temmuz 2016 yılında Zehlendorf U19

1 Temmuz 2017 yılında H. Zehlendorf

1 Temmuz 2018 yılında Viktoria Berlin

1 Temmuz 2019 yılında Hertha BSC II

1 Temmuz 2022 yılında Hallescher FC

Timur Gayret Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Timur Gayret şuan Hallescher FC takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

FC Hertha 03 Zehlendorf (-2015), FC Viktoria 1889 Berlin (2015-2016), FC Hertha 03 Zehlendorf (2016-2017)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.