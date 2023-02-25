Timur Lobanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Timur Lobanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Timur Lobanov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Timur Lobanov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Timur Lobanov 2 Mayıs 2000 tarihinde Kazan şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Лобанов Тимур Михайлович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Timur Lobanov Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Timur Lobanov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Smorgon futbol takımında oynamaktadır. FK Smorgon takımına 12 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Timur Lobanov'nin FK Smorgon ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Timur Lobanov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Timur Lobanov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Timur Lobanov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Timur Lobanov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Rubin Kazan II

1 Temmuz 2018 yılında Loko Moskau II

11 Şubat 2019 yılında Arsenal Tula II

1 Temmuz 2020 yılında Khimik-Arsenal

12 Temmuz 2021 yılında Saturn

12 Ağustos 2022 yılında FK Smorgon

Timur Lobanov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Timur Lobanov şuan FK Smorgon takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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