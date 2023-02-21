Timur Melekestsev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Timur Melekestsev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Timur Melekestsev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Timur Melekestsev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Timur Melekestsev 3 Temmuz 2001 tarihinde Novoaleksandrovsk, Stavropol Region şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Мелекесцев Тимур Давидович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Timur Melekestsev Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccer Career yapmaktadır. Timur Melekestsev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

1.FC Slovacko futbol takımında oynamaktadır. 1.FC Slovacko takımına 15 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Timur Melekestsev'nin 1.FC Slovacko ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Timur Melekestsev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Timur Melekestsev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Timur Melekestsev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Timur Melekestsev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Akademia CSKA

1 Ocak 2016 yılında Akademia Dinamo

20 Şubat 2018 yılında Dinamo M II

6 Ağustos 2019 yılında Urozhay

30 Haziran 2020 yılında Dinamo M II

1 Temmuz 2020 yılında Dinamo 2

15 Ağustos 2020 yılında Slovacko

30 Temmuz 2021 yılında Dinamo Makhach.

30 Haziran 2022 yılında Slovacko

20 Temmuz 2022 yılında Alania Vl.

30 Eylül 2022 yılında Slovacko

Timur Melekestsev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Timur Melekestsev şuan 1.FC Slovacko takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Timur Melekestsev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rusya U17 takımında 15 numaralı formasıyla 18 Ağustos 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 2 gol atmıştır.

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