Timur Ölkebaş kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi dizi ve filmlerde rol aldı?
Show TV ekranlarının yeni dizisi Kahraman Babam'da rol alacak olan Timur Ölkebaş'ın hayatı merak konusu oldu. Timur Ölkebaş kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz...
Show TV'nin yeni dizisi Kahraman Babam'da Bedri karakterine hayat verecek olan Timur Ölkebaş'ın hayatı merak ediliyor. Timur Ölkebaş kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı? sorularının yanıtını haberimizde bulabilirsiniz...
TİMUR ÖLKEBAŞ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?
1977 yılında dünyaya gelen Timur Ölkebaş Almanya doğumludur. Daha sonra annesinin memleketi Rize’ye gitmiş ve Lise eğitiminin sonuna kadar Rize’de yaşamıştır. Ortaokul ve Lise döneminde voleybol ve Judo sporları ile ilgilenen Timur Ölkebaş abisinin teklifi ile Rize Halk Eğitim Merkezinde tiyatroya başlamıştır. Abisinin üniversiteyi kazanması nedeni ile 1 sene sonra ailece İstanbul’a taşınmışlardır.
Bugüne kadar bir çok projede rol alan Timur Ölkebaş baba tarafından ise aslen Artvin Hopa’lıdır. İkizler burcudur. Aynur Ölkebaş ile evli ve bu evliliğinden bir kızı vardır.
HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE ROL ALDI?
SİNEMA
Omar ve Biz (2019)
Oflu Hoca Trakya'da (2018)
Sümela'nın Şifresi 3: Cünyor Temel (2017)
Rüzgarın Hatıraları (2014)
Oflu Hoca'nın Şifresi (2014)
Devrimden Sonra (2011)
Eve Dönüş (2006)
Kayıp Cennet İnsanları (2004)
Metropol Kabusu (2003)
Sır Çocukları (2002)
TELEVİZYON
Kahraman Babam
Kimse Bilmez
Savaşçı
Siyah Beyaz Aşk
Sevda Kuşun Kanadında
Benim İçin Üzülme
Firar Firar
İncir Reçeli
Çılgın Kanal
Sevgili Düşmanım
Gazi
Çapkın Çapkın
Uy Başuma Gelenler
Hayalet
Avrupa Yakası
Estağfurullah Yokuşu
Bir İstanbul Masal
Analık
Beşik Kertmesi
Çiçek Taksi