Timur Ölkebaş kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi dizi ve filmlerde rol aldı?

Show TV'nin yeni dizisi Kahraman Babam'da Bedri karakterine hayat verecek olan Timur Ölkebaş'ın hayatı merak ediliyor. Timur Ölkebaş kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı? sorularının yanıtını haberimizde bulabilirsiniz...

TİMUR ÖLKEBAŞ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

1977 yılında dünyaya gelen Timur Ölkebaş Almanya doğumludur. Daha sonra annesinin memleketi Rize’ye gitmiş ve Lise eğitiminin sonuna kadar Rize’de yaşamıştır. Ortaokul ve Lise döneminde voleybol ve Judo sporları ile ilgilenen Timur Ölkebaş abisinin teklifi ile Rize Halk Eğitim Merkezinde tiyatroya başlamıştır. Abisinin üniversiteyi kazanması nedeni ile 1 sene sonra ailece İstanbul’a taşınmışlardır.

Bugüne kadar bir çok projede rol alan Timur Ölkebaş baba tarafından ise aslen Artvin Hopa’lıdır. İkizler burcudur. Aynur Ölkebaş ile evli ve bu evliliğinden bir kızı vardır.

HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE ROL ALDI?

SİNEMA

Omar ve Biz (2019)

Oflu Hoca Trakya'da (2018)

Sümela'nın Şifresi 3: Cünyor Temel (2017)

Rüzgarın Hatıraları (2014)

Oflu Hoca'nın Şifresi (2014)

Devrimden Sonra (2011)

Eve Dönüş (2006)

Kayıp Cennet İnsanları (2004)

Metropol Kabusu (2003)

Sır Çocukları (2002)

TELEVİZYON

Kahraman Babam

Kimse Bilmez

Savaşçı

Siyah Beyaz Aşk

Sevda Kuşun Kanadında

Benim İçin Üzülme

Firar Firar

İncir Reçeli

Çılgın Kanal

Sevgili Düşmanım

Gazi

Çapkın Çapkın

Uy Başuma Gelenler

Hayalet

Avrupa Yakası

Estağfurullah Yokuşu

Bir İstanbul Masal

Analık

Beşik Kertmesi

Çiçek Taksi