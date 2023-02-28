Timur Rudoselskiy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Timur Rudoselskiy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Timur Rudoselskiy kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Timur Rudoselskiy ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Timur Rudoselskiy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Timur Rudoselskiy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Timur Rudoselskiy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Timur Rudoselskiy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Timur Rudoselskiy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Timur Rudoselskiy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Timur Rudoselskiy 21 Aralık 1994 tarihinde Almaty şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Kazakistan,İsrail uyrukludur.Gerçek adı da Рудосельский Тимур Евгеньевич şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Timur Rudoselskiy Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SAG yapmaktadır. Timur Rudoselskiy, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Alashkert Yerevan futbol takımında oynamaktadır. Alashkert Yerevan takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Timur Rudoselskiy'nin Alashkert Yerevan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Timur Rudoselskiy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Timur Rudoselskiy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Timur Rudoselskiy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Timur Rudoselskiy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2014 yılında Kairat Almaty

7 Mart 2018 yılında Zhetysu

6 Eylül 2018 yılında H. Petah Tikva

14 Ocak 2019 yılında Okzhetpes

1 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz

29 Temmuz 2020 yılında Kaysar

21 Ağustos 2020 yılında Lori Vanadzor

10 Nisan 2021 yılında Kaysar

28 Temmuz 2021 yılında FC Sevan

19 Şubat 2022 yılında SC Noravank

28 Temmuz 2022 yılında FK Turan

27 Ocak 2023 yılında Alashkert

Timur Rudoselskiy kimdir

Timur Rudoselskiy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Timur Rudoselskiy şuan Alashkert Yerevan takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Timur Rudoselskiy Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Kazakistan U21 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 0 gol atmıştır.

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Timur Rudoselskiy nereli

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