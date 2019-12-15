Tepebaşı Belediyesinin düzenlediği Kent ve Kültür Söyleşileri'nde gazeteci-yazar Timur Soykan, Eskişehirli okurları ile buluştu.

Haydar Ergülen'in koordinatörlüğünde gerçekleşen etkinliğin Aralık ayı konuğu, gazeteci-yazar Timur Soykan oldu. "Bir şeyh, müritlerini ne kadar aykırı noktaya sürükleyebilir?" konulu söyleşide Soykan, "Badeci Şeyh'in Sır Odası" adlı kitabı hakkında paylaşımlarda bulundu. Müritlerine "cennet" vaat ederek ilişkiye giren ve 188 yıl hapse mahkum olan Uğur Korunmaz'ın hikayesini emniyet, savcılık ve mahkemede verilen ifadeleri kullanarak kitaplaştırdığını aktaran Soykan, "Okurken "İnanılmaz" diyeceğiniz tüm satırlar belgeli gerçekler. Tarikatlarda kadına yönelik istismar çok ama çok önemli bir sorun. Olay polise yansıdıktan sonra da müritlerin büyük çoğunluğu şeyhin kutsal bir kişilik olduğunu, şeyhten ve yaşadıklarından memnun olduklarını ve yapmaya devam edeceklerini anlatıyor. Pek çok tarikat gibi bu vakadaki müritler de şeyhi cennetin anahtarı olarak görüyor. Hatta kainatın yeryüzündeki yöneticisi olduğuna inanıyorlar. Öldüklerinde şeyh kendilerine şahitlik etmezse cehenneme gideceklerini sanıyorlar. Bunlar gibi çok sayıda örnek var. Tek ilacımız laiklik. Dini korumak için de laiklik şart. Kendi düşüncelerinden vazgeçip aklını başkasına teslim etmiş bir insan kadar tehlikelisi yoktur. Çünkü o insana her şeyi yaptırabilirsiniz. Bu tarikatların istismarı kesinlikle deşifre edilmeli, toplum bilinçlendirilmeli. Bu kitaptaki örneğin bunun için önemli olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Soykan'ın okurlardan gelen soruları da yanıtladığı söyleşi, alkışlar eşliğinde sona erdi.

Kaynak: İHA