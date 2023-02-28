Timur Usmanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Timur Usmanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Timur Usmanov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Timur Usmanov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Timur Usmanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Timur Usmanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Timur Usmanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Timur Usmanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Timur Usmanov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Timur Usmanov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Timur Usmanov 8 Ocak 1995 tarihinde doğmuştur.  Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Тимур Усманов şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Timur Usmanov Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Buxoro futbol takımında oynamaktadır. FC Buxoro takımına 30 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Timur Usmanov'nin FC Buxoro ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Timur Usmanov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Timur Usmanov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Timur Usmanov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Timur Usmanov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2018 yılında Surkhon

1 Ocak 2019 yılında Kokand 1912

29 Ocak 2020 yılında FK Andijon

12 Mart 2021 yılında Dinamo

1 Şubat 2022 yılında FC Yangier

30 Temmuz 2022 yılında FC Buxoro

Timur Usmanov kimdir

Timur Usmanov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Timur Usmanov şuan FC Buxoro takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Timur Usmanov nereli

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