Tin Dzaferovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tin Dzaferovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tin Dzaferovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tin Dzaferovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tin Dzaferovic 12 Ocak 1998 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Tin Džaferović şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tin Dzaferovic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tin Dzaferovic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Dubrava Tim kabel futbol takımında oynamaktadır. NK Dubrava Tim kabel takımına 29 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Tin Dzaferovic'nin NK Dubrava Tim kabel ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tin Dzaferovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tin Dzaferovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Tin Dzaferovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tin Dzaferovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında NK Zagreb U17

1 Temmuz 2015 yılında NK Zagreb U19

11 Ağu 2017 yılında NK Dubrava ZG

22 Temmuz 2021 yılında Ravnice

29 Temmuz 2022 yılında NK Dubrava ZG

Tin Dzaferovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tin Dzaferovic şuan NK Dubrava Tim kabel takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.