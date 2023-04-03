Tin Juric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tin Juric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tin Juric kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tin Juric ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Tin Juric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tin Juric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tin Juric adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tin Juric Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tin Juric 17 Mayıs 2006 tarihinde Slovenj Gradec şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tin Juric Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Tin Juric, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Brinje Grosuplje U19 futbol takımında oynamaktadır. NK Brinje Grosuplje U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Tin Juric'nin NK Brinje Grosuplje U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

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Tin Juric Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tin Juric şuan NK Brinje Grosuplje U19 takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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Tin Juric nereli

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