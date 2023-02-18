Tin Karamatic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tin Karamatic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tin Karamatic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tin Karamatic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tin Karamatic 1 Mart 1993 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Tin Karamatić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tin Karamatic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FGT Sports yapmaktadır. Tin Karamatic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Jarun futbol takımında oynamaktadır. NK Jarun takımına 4 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Tin Karamatic'nin NK Jarun ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tin Karamatic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tin Karamatic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tin Karamatic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tin Karamatic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Ocak 2012 yılında Inter Zapresic

14 Eylül 2012 yılında Sl. Liberec B

6 Aralık 2012 yılında Kulüpsüz

1 Kasım 2013 yılında Olhanense

1 Ocak 2014 yılında FC U Craiova

1 Temmuz 2014 yılında SK Senec

1 Ocak 2015 yılında Farense

21 Temmuz 2015 yılında Kulüpsüz

16 Eylül 2015 yılında Zrinjski Mostar

31 Ocak 2016 yılında DNŠ Zavrč

14 Temmuz 2016 yılında NK Radomlje

11 Ağu 2017 yılında NK Ankaran

12 Şubat 2018 yılında Celik Zenica

17 Şubat 2019 yılında NK Triglav

1 Eylül 2019 yılında Kulüpsüz

8 Ağu 2020 yılında SV Horn

19 Şubat 2021 yılında NK Opatija

4 Ağu 2021 yılında NK Jarun

Tin Karamatic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tin Karamatic şuan NK Jarun takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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