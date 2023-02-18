Tin Kupresak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tin Kupresak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tin Kupresak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tin Kupresak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tin Kupresak 26 Temmuz 2003 tarihinde Slavonski Brod şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Tin Kuprešak şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tin Kupresak Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Miroslav Bicanic yapmaktadır. Tin Kupresak, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Hrvatski Dragovoljac futbol takımında oynamaktadır. NK Hrvatski Dragovoljac takımına 5 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Tin Kupresak'nin NK Hrvatski Dragovoljac ile sözleşmesi 29 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tin Kupresak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tin Kupresak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tin Kupresak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tin Kupresak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Ocak 2017 yılında NK Osijek Alt.

1 Temmuz 2018 yılında NK Osijek U17

1 Temmuz 2020 yılında NK Osijek U19

1 Temmuz 2021 yılında NK Osijek II

5 Temmuz 2022 yılında Hrv Dragovoljac

30 Haziran 2023 yılında NK Osijek II

Tin Kupresak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tin Kupresak şuan NK Hrvatski Dragovoljac takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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