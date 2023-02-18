Tin Ljubanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tin Ljubanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tin Ljubanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tin Ljubanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tin Ljubanovic 6 Ağu 2000 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Tin Ljubanović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tin Ljubanovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tin Ljubanovic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Dubrava Tim kabel futbol takımında oynamaktadır. NK Dubrava Tim kabel takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Tin Ljubanovic'nin NK Dubrava Tim kabel ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Tin Ljubanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tin Ljubanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tin Ljubanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tin Ljubanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Dubrava Tk U17

1 Temmuz 2017 yılında Dubrava Tk U19

1 Temmuz 2019 yılında NK Dubrava ZG

Tin Ljubanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tin Ljubanovic şuan NK Dubrava Tim kabel takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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