Tin Martic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tin Martic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tin Martic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tin Martic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tin Martic 27 Mart 1996 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Tin Martić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tin Martic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Tin Martic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Aluminij Kidricevo futbol takımında oynamaktadır. NK Aluminij Kidricevo takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Tin Martic'nin NK Aluminij Kidricevo ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Tin Martic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tin Martic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tin Martic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tin Martic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ağu 2014 yılında NK Krsko U19

1 Ocak 2015 yılında NK Krsko

12 Şubat 2016 yılında NK Samobor

1 Temmuz 2016 yılında NK Brezice 1919

1 Ağu 2017 yılında NK Krka

1 Ağu 2018 yılında Drava Ptuj

3 Eylül 2019 yılında NK Brezice 1919

1 Temmuz 2021 yılında NK Aluminij

Tin Martic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tin Martic şuan NK Aluminij Kidricevo takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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