Tin Matic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tin Matic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tin Matic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tin Matic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tin Matic 23 Ekim 1997 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Tin Matić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tin Matic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini The Bond Sport Management yapmaktadır. Tin Matic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Celje futbol takımında oynamaktadır. NK Celje takımına 8 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Tin Matic'nin NK Celje ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Tin Matic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/tinmatic9/

Tin Matic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tin Matic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tin Matic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tin Matic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Temmuz 2007 yılında Din. Zagreb Jgd

1 Temmuz 2012 yılında Din. Zagreb U17

1 Temmuz 2014 yılında Din. Zagreb U19

1 Temmuz 2016 yılında Legia II

13 Temmuz 2016 yılında Z. Sosnowiec

9 Şubat 2017 yılında Legia II

18 Ağu 2017 yılında Michalovce

30 Haziran 2018 yılında Legia II

7 Ağu 2018 yılında NK Zadar

30 Haziran 2019 yılında Legia II

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

14 Şubat 2020 yılında Hrv Dragovoljac

7 Ağu 2020 yılında ND Bilje

21 Temmuz 2021 yılında NK Triglav

8 Temmuz 2022 yılında NK Celje

Tin Matic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tin Matic şuan NK Celje takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Tin Matic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

NK Hrvatski Dragovoljac, GNK Dinamo Zagreb

Hırvatistan U19 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 6 gol atmıştır.

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