Tin Plavotic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tin Plavotic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tin Plavotic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tin Plavotic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tin Plavotic 30 Haziran 1997 tarihinde Wien şehrinde doğmuştur. 1,97 m boyundadır. Hırvatistan,Avusturya uyrukludur.Gerçek adı da Tin Plavotić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tin Plavotic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HAGMAYR Sportmanagement yapmaktadır. Tin Plavotic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV Ried futbol takımında oynamaktadır. SV Ried takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Tin Plavotic'nin SV Ried ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Tin Plavotic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tin Plavotic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 550 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tin Plavotic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tin Plavotic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Şubat 2010 yılında Admira Altyapı

1 Temmuz 2011 yılında AKA Admira U15

1 Temmuz 2012 yılında AKA Admira U16

1 Ocak 2014 yılında AKA Admira U18

1 Temmuz 2015 yılında Schalke 04 U19

1 Temmuz 2016 yılında Schalke 04 II

30 Ocak 2017 yılında Bristol U21

31 Ocak 2017 yılında Cheltenham

31 Mayıs 2017 yılında Bristol U21

31 Ocak 2018 yılında Barnet

20 Mart 2018 yılında Bristol U21

31 Ağu 2018 yılında Kulüpsüz

26 Eylül 2018 yılında FAC

1 Temmuz 2021 yılında SV Ried

Tin Plavotic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tin Plavotic şuan SV Ried takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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