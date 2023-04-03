Tin Stricelj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tin Stricelj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tin Stricelj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Tin Stricelj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Tin Stricelj 17 Nisan 2005 tarihinde doğmuştur. Slovenya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Tin Stricelj Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tin Stricelj, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
ND Ilirija 1911 U19 futbol takımında oynamaktadır. ND Ilirija 1911 U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Tin Stricelj'nin ND Ilirija 1911 U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Tin Stricelj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Tin Stricelj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Tin Stricelj şuan ND Ilirija 1911 U19 takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.
Tin Stricelj Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Slovenya U17 takımında 17 numaralı formasıyla 9 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.
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