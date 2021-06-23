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  3. Tinder kullanıcılarına müjde! Favori uygulamaya video yükleme özelliği geliyor

Tinder kullanıcılarına müjde! Favori uygulamaya video yükleme özelliği geliyor

Gençlerin favori sosyal medya uygulamalarından olan arkadaşlık sitesi Tinder'a video yükleme özelliği geliyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar profillerine video da yükleyebilecekler.

Tinder kullanıcılarına müjde! Favori uygulamaya video yükleme özelliği geliyor

Sosyal medya uygulaması Tinder kullanıcılarına yeni bir özellik sunmaya hazırlanıyor. Favori uygulamada kullanıcılar bulundukları konuma yakın olan insanlarla arkadaşlık kurabiliyor. Genellikle gençler tarafından kullanılan uygulamaya video özelliğinin ekleneceği duyuruldu.

Tinder kullanıcılarına müjde! Favori uygulamaya video yükleme özelliği geliyor

PROFİLLERE VİDEO YÜKLEMESİ YAPILACAK

Son geliştirilen özellik sayesinde kullanıcılara video yükleme imkanı sunulacağı, Tinder CEO'su Jim Lanzone tarafından açıklandı. Lanzone, "İnsanlar, eşleşmek ve buluşmak istediklerine karar vermeden önce sanal olarak birini tanımaya daha fazla zaman ayırmak istiyor. Bugün yirmili yaşlar biraz daha farklı bir şey istiyor, bu da daha önemli ve daha sanal bir ilk" ifadelerini kullandı. 

Tinder kullanıcılarına müjde! Favori uygulamaya video yükleme özelliği geliyor

EŞLEŞMEDEN KONUŞMA İMKANI

Kullanıcıları bekleyen bir diğer özellik ise eşleşmeden konuşma imkanı olacak. Video özelliğiyle birlikte, 'Hot Takes' adında geliştirilen özellik kullanıcılar tarafından sevinçle karşılandı. Öte yandan Tinder kullanıcılarının yarısından fazlasını yirmili yaşlarının başlarındaki insanlar oluşturuyor. Şirketten yapılan açıklamada bu yaş grubunun dikkate alınarak çalışmalar yürütüldüğü bildirildi.

Tinder, 2012'de piyasaya sürüldükten sonra cinsel birliktelik için bir uygulama olarak ün kazanmasına rağmen, evlilik için en iyi arkadaşlık sitesi haline geldi.

Tinder kullanıcılarına müjde! Favori uygulamaya video yükleme özelliği geliyor

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