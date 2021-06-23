Tinder kullanıcılarına müjde! Favori uygulamaya video yükleme özelliği geliyor

Sosyal medya uygulaması Tinder kullanıcılarına yeni bir özellik sunmaya hazırlanıyor. Favori uygulamada kullanıcılar bulundukları konuma yakın olan insanlarla arkadaşlık kurabiliyor. Genellikle gençler tarafından kullanılan uygulamaya video özelliğinin ekleneceği duyuruldu.

PROFİLLERE VİDEO YÜKLEMESİ YAPILACAK

Son geliştirilen özellik sayesinde kullanıcılara video yükleme imkanı sunulacağı, Tinder CEO'su Jim Lanzone tarafından açıklandı. Lanzone, "İnsanlar, eşleşmek ve buluşmak istediklerine karar vermeden önce sanal olarak birini tanımaya daha fazla zaman ayırmak istiyor. Bugün yirmili yaşlar biraz daha farklı bir şey istiyor, bu da daha önemli ve daha sanal bir ilk" ifadelerini kullandı.

EŞLEŞMEDEN KONUŞMA İMKANI

Kullanıcıları bekleyen bir diğer özellik ise eşleşmeden konuşma imkanı olacak. Video özelliğiyle birlikte, 'Hot Takes' adında geliştirilen özellik kullanıcılar tarafından sevinçle karşılandı. Öte yandan Tinder kullanıcılarının yarısından fazlasını yirmili yaşlarının başlarındaki insanlar oluşturuyor. Şirketten yapılan açıklamada bu yaş grubunun dikkate alınarak çalışmalar yürütüldüğü bildirildi.

Tinder, 2012'de piyasaya sürüldükten sonra cinsel birliktelik için bir uygulama olarak ün kazanmasına rağmen, evlilik için en iyi arkadaşlık sitesi haline geldi.