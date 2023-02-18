Tine Pori kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tine Pori Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tine Pori adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tine Pori Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tine Pori 18 Temmuz 2003 tarihinde doğmuştur. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tine Pori Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tine Pori, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vitanest Bilje futbol takımında oynamaktadır. Vitanest Bilje takımına 13 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Tine Pori'nin Vitanest Bilje ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tine Pori Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tine Pori isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tine Pori Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tine Pori futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Temmuz 2022 yılında ND Bilje

30 Haziran 2023 yılında NK Dravograd

Tine Pori Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tine Pori şuan Vitanest Bilje takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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