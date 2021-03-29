“Tinerci Ümit” lakaplı şahıs bu sefer de mobilya dükkanını kundakladı!

İstanbul Kağıthane Hamidiye Mahallesi’nde meydanında saat 00.55 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre geç saatlerde bir mobilya dükkanında yangın çıktı. Çevredeki vatandaşları ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.



Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, itfaiye ekiplerinin “kundaklama olabilir” ihtimali üzerine çalışma başlattı. Çalışmalar sonucunda mobilya dükkanının “Tinerci Ümit” olarak tanınan 30 yaşındaki Osman M. tarafından ateşe verildiği tespit edilince şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Osman M. ifadesi alınmak için emniyete götürüldü.

1 YIL İÇİNDE BİRÇOK SUÇ İŞLEDİ

“Tinerci Ümit” lakaplı kişinin 1 yıl içinde minibüs, motosiklet ve kulübe başta olmak üzere birçok yeri kundaklandığı ortaya çıktı. Şüphelinin 3 adet “mala zarar verme”, 4 adet “hırsızlık”, 2 adet “yangın”, 2 adet “Ateşli silahlar kanununa muhalefet”, 8 adet “kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak”, 5 adet “yaralama” ve 3 adet “görevi yaptırmamak için direnme” suçlarından kaydı olduğu belirlendi.

AKIL SAĞLIĞI RAPORU NEDENİYLE HER SEFERİNDE SERBEST BIRAKILDI

Söz konusu şahsın Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından her yakalandığında akıl sağlığı yerinde olmaması nedeniyle raporu olduğu için mahkeme tarafından serbest bırakıldığı öğrenildi. Suç makinesinin Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinden ailesi tarafından tedavi edilmeden çıkartıldığı ve hiçbir şekilde müdahale edilmediği ortaya çıktı. “Tinerci Ümit" insanların araçlarının üstüne çıkara zarar verdiği için insanlar tarafından dövülmüştü.

(İHA)