Ting Yang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ting Yang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ting Yang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ting Yang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ting Yang 4 Haziran 1993 tarihinde Leshan, Sichuan şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 杨挺 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ting Yang Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chengdu Rongcheng futbol takımında oynamaktadır. Chengdu Rongcheng takımına 30 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Ting Yang'nin Chengdu Rongcheng ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Ting Yang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ting Yang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ting Yang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ting Yang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Ocak 2015 yılında AFC Tubize

1 Ocak 2016 yılında GZ R&F

1 Ağustos 2016 yılında R&F

23 Şubat 2017 yılında GZ R&F

24 Şubat 2017 yılında GZ H. Zhicheng

31 Aralık 2017 yılında GZ R&F

9 Şubat 2018 yılında GZ Hengfeng

1 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

30 Temmuz 2021 yılında CD Rongcheng

Ting Yang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ting Yang şuan Chengdu Rongcheng takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

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