Ting Zhu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ting Zhu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ting Zhu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ting Zhu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ting Zhu 15 Temmuz 1985 tarihinde Dalian şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 朱挺 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ting Zhu Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dalian Professional futbol takımında oynamaktadır. Dalian Professional takımına 21 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Ting Zhu'nin Dalian Professional ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ting Zhu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ting Zhu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ting Zhu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ting Zhu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2002 yılında DL Shide

1 Ocak 2013 yılında WH Zall

12 Şubat 2015 yılında DL Aerbin

24 Temmuz 2020 yılında DL Pro Res.

23 Mart 2021 yılında QD FC

21 Nisan 2022 yılında DL Pro

Ting Zhu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ting Zhu şuan Dalian Professional takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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