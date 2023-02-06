Tinga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tinga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tinga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tinga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tinga 1 Eylül 1993 tarihinde Porto Alegre şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Guilherme de Jesus da Silva şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tinga Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SOUZA GUTEMBERG yapmaktadır. Tinga, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fortaleza Esporte Clube futbol takımında oynamaktadır. Fortaleza Esporte Clube takımına 1 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Tinga'nin Fortaleza Esporte Clube ile sözleşmesi 10 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Tinga Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Tinga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Tinga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tinga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Grêmio

21 Ağu 2014 yılında Boa Esporte

31 Aralık 2014 yılında Grêmio

1 Ocak 2015 yılında Fortaleza

30 Kasım 2015 yılında Grêmio

16 Şubat 2016 yılında EC Bahia

11 Temmuz 2016 yılında Grêmio

21 Temmuz 2016 yılında EC Bahia

16 Mayıs 2017 yılında Juventude

31 Aralık 2017 yılında EC Bahia

1 Ocak 2018 yılında Fortaleza

Tinga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tinga şuan Fortaleza Esporte Clube takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.