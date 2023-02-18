Tino Blaz Laus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tino Blaz Laus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tino Blaz Laus kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tino Blaz Laus ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Tino Blaz Laus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tino Blaz Laus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tino Blaz Laus adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tino Blaz Laus Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tino Blaz Laus 17 Mart 2001 tarihinde Split şehrinde doğmuştur.  Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Tino Blaž Lauš şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tino Blaz Laus Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini D-Sport Consulting yapmaktadır. Tino Blaz Laus, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Hajduk Split futbol takımında oynamaktadır. HNK Hajduk Split takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Tino Blaz Laus'nin HNK Hajduk Split ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Tino Blaz Lausboyu ve yaşı kaç

Tino Blaz Laus Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tino Blaz Laus isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Tino Blaz Laus Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tino Blaz Laus futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ağu 2009 yılında NK Solin Jgd

23 Ağu 2010 yılında Hajduk Alt.

31 Ağu 2015 yılında RNK Split Alt.

19 Ağu 2016 yılında Din. Zagreb U17

14 Ağu 2017 yılında Hajduk U17

1 Temmuz 2018 yılında Hajduk U19

1 Temmuz 2020 yılında Hajduk Split II

1 Temmuz 2021 yılında Hajduk Split

5 Temmuz 2021 yılında HSK Posusje

30 Haziran 2022 yılında Hajduk Split

19 Temmuz 2022 yılında NK Istra

24 Ocak 2023 yılında Hajduk Split

Tino Blaz Laus kimdir

Tino Blaz Laus Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tino Blaz Laus şuan HNK Hajduk Split takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Tino Blaz Laus nereli

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