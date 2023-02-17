Tino Casali kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tino Casali Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tino Casali adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tino Casali Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tino Casali 14 Kasım 1995 tarihinde Villach şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tino Casali Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SOCCERNATION GROUP yapmaktadır. Tino Casali, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SCR Altach futbol takımında oynamaktadır. SCR Altach takımına 27 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Tino Casali'nin SCR Altach ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tino Casali Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tino Casali isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tino Casali Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tino Casali futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Ağu 2009 yılında AKA Kärnten U15

1 Ocak 2010 yılında AKA Kärnten U17

1 Temmuz 2010 yılında AKA Kärnten U18

1 Temmuz 2013 yılında A. Vienna Res.

1 Temmuz 2014 yılında Austria Wien

6 Temmuz 2015 yılında FAC

28 Ekim 2015 yılında Austria Wien

22 Temmuz 2017 yılında SV Mattersburg

27 Temmuz 2020 yılında SCR Altach

Tino Casali Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tino Casali şuan SCR Altach takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Tino Casali Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SV Spittal (10/2001-), AKA Kärnten

Avusturya U19 takımında 21 numaralı formasıyla 11 Eylül 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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