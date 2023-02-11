Tino Costa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tino Costa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tino Costa kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tino Costa ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Tino Costa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tino Costa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tino Costa

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tino Costa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tino Costa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tino Costa 9 Ocak 1985 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen Arjantin,Fransa uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Alberto Facundo Costa şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tino Costa Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tino Costa, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Deportivo Morón futbol takımında oynamaktadır. Club Deportivo Morón takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Tino Costa'nin Club Deportivo Morón ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Tino Costa Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/tinocostalf

Tino Costaboyu ve yaşı kaç

Tino Costa Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Tino Costa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 10.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Tino Costa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tino Costa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında RC Paris

1 Temmuz 2005 yılında Pau FC

1 Temmuz 2007 yılında FC Sète 34

1 Temmuz 2008 yılında Montpellier

1 Temmuz 2010 yılında Valencia

1 Temmuz 2013 yılında Spartak Moskova

5 Ocak 2015 yılında Genoa

20 Ocak 2016 yılında Spartak Moskova

21 Ocak 2016 yılında Fiorentina

30 Haziran 2016 yılında Spartak Moskova

21 Temmuz 2016 yılında San Lorenzo

1 Ağu 2017 yılında UD Almería

4 Temmuz 2018 yılında San Martín (T)

1 Temmuz 2019 yılında Atl. Nacional

10 Mayıs 2020 yılında Kulüpsüz

6 Ekim 2020 yılında San Martín (T)

3 Ocak 2023 yılında CD Morón

Tino Costa kimdir

Tino Costa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tino Costa şuan Club Deportivo Morón takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

La Terrazza (Argentinien) (1996-2002)

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Tino Costa nereli

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