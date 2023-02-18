Tino Jukic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tino Jukic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tino Jukic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tino Jukic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Tino Jukic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tino Jukic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tino Jukic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tino Jukic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tino Jukic 10 Ekim 2001 tarihinde Filderstadt şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Hırvatistan,Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Tino Jukić şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tino Jukic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Germania Sportagentur GmbH yapmaktadır. Tino Jukic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Vukovar 1991 futbol takımında oynamaktadır. HNK Vukovar 1991 takımına 17 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Tino Jukic'nin HNK Vukovar 1991 ile sözleşmesi 15 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tino Jukicboyu ve yaşı kaç

Tino Jukic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tino Jukic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Tino Jukic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tino Jukic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında SGV Freib. U17

1 Temmuz 2017 yılında St. Kickers U17

1 Temmuz 2018 yılında St. Kickers U19

1 Temmuz 2019 yılında Stuttg. Kickers

16 Ekim 2020 yılında Medjimurje

16 Temmuz 2021 yılında Rudar Velenje

17 Şubat 2022 yılında NK Vukovar 1991

Tino Jukic kimdir

Tino Jukic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tino Jukic şuan HNK Vukovar 1991 takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

VfB Stuttgart, SSV Reutlingen, SGV Freiberg (-2017), Stuttgarter Kickers (2017-2020)

Tino Jukic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Hırvatistan U18 takımında 15 numaralı formasıyla 20 Mayıs 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Tino Jukic nereli

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