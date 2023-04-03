Tino Kaufmann kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tino Kaufmann Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Tino Kaufmann kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tino Kaufmann ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.