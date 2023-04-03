Tino Kaufmann kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tino Kaufmann Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tino Kaufmann adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Tino Kaufmann Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Tino Kaufmann 21 Haziran 2005 tarihinde doğmuştur. Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Tino Kurt Kaufmann şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Tino Kaufmann Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
RasenBallsport Leipzig U19 futbol takımında oynamaktadır. RasenBallsport Leipzig U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Tino Kaufmann'nin RasenBallsport Leipzig U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Tino Kaufmann Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Tino Kaufmann futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında RB Leipzig Alt.
1 Temmuz 2021 yılında RB Leipzig U17
1 Temmuz 2022 yılında RB Leipzig U19
Tino Kaufmann Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Tino Kaufmann şuan RasenBallsport Leipzig U19 takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.
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