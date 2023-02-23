Tino Purme kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tino Purme Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tino Purme adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tino Purme Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tino Purme 14 Mart 1998 tarihinde Helsinki şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Finlandiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tino Purme Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tino Purme, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Haka futbol takımında oynamaktadır. FC Haka takımına 24 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Tino Purme'nin FC Haka ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Tino Purme Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tino Purme isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tino Purme Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tino Purme futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Klubi 04

16 Mayıs 2016 yılında Nurmijärvi

31 Aralık 2016 yılında Klubi 04

1 Haziran 2017 yılında Nurmijärvi

24 Ocak 2019 yılında FC Haka

Tino Purme Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tino Purme şuan FC Haka takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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