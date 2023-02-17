Tio Pity kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tio Pity Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tio Pity adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tio Pity Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tio Pity 21 Şubat 2001 tarihinde doğmuştur. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Brendo da Conceição Lima şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tio Pity Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tio Pity, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fluminense EC (PI) futbol takımında oynamaktadır. Fluminense EC (PI) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Tio Pity'nin Fluminense EC (PI) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tio Pity Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tio Pity isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Tio Pity Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tio Pity futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2023 yılında Fluminense-PI

Tio Pity Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tio Pity şuan Fluminense EC (PI) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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