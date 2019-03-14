Tıp Bayramı ve Yaşlılar Haftası’nı buluşturan program

Tuzla Belediyesi Yaşlılar Merkezi'nde kalan yaşlıları ziyaret eden Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, çocukların kendisi ve eşi için hazırladığı 14 Mart Tıp Bayramı sürpriziyle karşılaştı. Yaşlılardan ve çocuklardan büyük ilgi gören Yazıcı, "Büyüklerimiz ve geleceğimiz olan gençleri buluşturduğumuz bu tür ortamlara çok ihtiyacımız var" dedi.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Tuzla Kaymakamı Ali Akca ile birlikte Yaşlılar Haftası öncesinde Tuzla Belediyesi Yaşlılar Merkezi'ni ziyaret etti. Eşi Dr. Fatma Yazıcı'nın da eşlik ettiği Başkan Şadi Yazıcı, merkeze girdiğinde çocukların kendisi ve eşi için 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla hazırladıkları sürprizle karşılaştı. Hazırladıkları portreyi Başkan Şadi Yazıcı'ya hediye eden çocuklar, başkanla birlikte fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. Başkan Yazıcı, merkezdeki yaşlıların tek tek elini sıkarak yakından ilgilendi.

Programda ayrıca, merkezde kalan ve hayatında hiç gelinlik giyme imkanı bulamamış olan 62 yaşındaki Beyhan Dikat, kendisine temin edilen gelinliği giyerek eşi Süleyman Dikat ile birlikte, müzik eşliğinde misafirlerin bulunduğu salona geldi. Bir süre dans eden çift, kendileri için hazırlanan pastayı keserek misafirlere ikram etti. Çifti tebrik eden Dr. Şadi Yazıcı, "Bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. Allah mesut ve bahtiyar etsin. Tabi her gelin kızın rüyası bu. Mutlaka bir gelinlik giymek gerekiyor. Ben öncelikle Tıp Bayramı'mızı kutlayan çocuklara, Anne - Çocuk Eğitim Merkezi'mizin değerli öğretmenlerine ve bugün burada bizleri yalnız bırakmayan çok değerli kaymakamımıza ve kıymetli eşleri hanımefendiye, özellikle de siz değerli büyüklerimiz, değerli abilerimiz, ablalarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaymakam Ali Akça ise şunlar söyledi: "Buraya geldiğimizde iki sürprizle karşılaştık. 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle tüm doktorlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın Tıp Bayramı'nı kutluyorum. Bu mekana geldiğimizde genç doktorlarımız ve genç hemşirelerimiz bizi karşıladı. Onlara mutlu yarınlar diliyorum. İnşallah anne ve babalarının göz bebeği olacaklardır. Sağlık ordumuzda yer alıp bizlere, sizlere sağlık alanında hizmet sunacaklardır İnşallah. Mutlu bir evlilik için de olmazsa olmaz bazı ilkeler vardır. Öncelikle sevgi ki, aralarındaki sevginin ömür boyu sürmesini diliyorum. Sevgiden çok daha önemlisi saygı. Hayatın zorluklarına karşı gösterecekleri sorumluluk duygusu ve evliliğin olmazsa olmazı sadakat. Bu ilkeleri hep hatırlamaları dileğiyle kendilerine mutlu bir evlilik diliyorum."

Programla ilgili İHA'ya bilgi veren Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı şu şekilde konuştu: "Biz bugün özellikle 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla buradayız. Anne - Çocuk Eğitim Merkezlerimizdeki çocuklarımızın Yaşlılar Merkezimizde bize ziyaretleri de çok anlamlı bir şey. Bizim Tıp Bayramı'mızı kutladılar. 18 - 24 Mart arasındaki Yaşlılara Hürmet haftamızın da çok önemli bir hafta olduğunu düşünüyoruz. Onu da birlikte bütün değerli büyüklerimizle, yaşlılar demek istemiyorum, kutlamış olduk. Bir de daha önce gelinlik giyemeden evlenmiş olan bir çiftimizin bugün gelinlik giyerek, düğün merasimlerini yaptık. Ben çok teşekkür ediyorum, büyüklerimizden çok faydalanıyoruz. Onların bilgi, beceri ve tecrübelerinden faydalanıyoruz. Onlarla birlikte bu Yaşlılar Merkezi'nde bulunmaktan mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Büyüklerimiz ve geleceğimiz olan gençleri buluşturduğumuz bu tür ortamlara çok ihtiyacımız var toplum olarak. Emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum."

Kaynak: İHA