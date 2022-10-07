Tip Değiştirme İşçisi (Ring Makinesi) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Tip Değiştirme İşçisi (Ring Makinesi) maaşı ne kadar diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu içerikte Tip Değiştirme İşçisi (Ring Makinesi) iş tanımı, aylık ortalama maaşları, Tip Değiştirme İşçisi (Ring Makinesi) iş ilanlarına kolayca ulaşabilirsiniz.

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Tip Değiştirme İşçisi (Ring Makinesi) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Tip Değiştirme İşçisi (Ring Makinesi) görev tanımı nedir, Tip Değiştirme İşçisi (Ring Makinesi) ne iş yapar, Tip Değiştirme İşçisi (Ring Makinesi) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tip Değiştirme İşçisi (Ring Makinesi) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Tip Değiştirme İşçisi (Ring Makinesi) Tanımı;

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Tip Değiştirme İşçisi (Ring Makinesi) Maaşı Ne Kadar? 2022 Tip Değiştirme İşçisi (Ring Makinesi) Maaşları

Tip Değiştirme İşçisi (Ring Makinesi) maaşı ortalama aylık 6050 _TL’dir. En düşük Tip Değiştirme İşçisi (Ring Makinesi) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6600 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Tip Değiştirme İşçisi (Ring Makinesi) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8151.32

Meslek Adı :

Tip Değiştirme İşçisi (Ring Makinesi)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Elyaf Hazırlama, Bükme Ve Sarma Makineleri Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :

Belirlenen talimatlara göre, ring makinelerinde tip değişikliklerini yapma bilgi becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Tip Değiştirme İşçisi (Ring Makinesi); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Yeni girilecek tipe ait fitilleri hazırlamak, gereğinde fitil arabaları ile ring makinelerinin yanına getirmek,

b) Tip değiştirilecek ring makinesinin plangasını indirmek,

c) Makine üzerindeki fitil bobinlerini, kops ve masuraları çıkarmak, belirlenen yerlere koymak,

d) Ring makinesinin, yeni tipe koyulmadan önce usulüne göre temizlemek, hazırlamak, gereğinde kopça değiştirmek,

e) Yeni tipe ait fitilleri ve masuraları takmak, fitil uçlarını gereğine göre takmak,

f) Plangayı ayarlamak, makineyi çalıştırmak, alıştırma yapmak, iplik atmak, iğlerin sarıma başlamasını sağlamak,

g) Telefleri belirlenen yerlere koymak,

h) Gereğinde ring ve fitil makinelerinde meydana gelen sarmaları temizlemek,

i) Çalışma alanının temizlik ve düzenini sağlamak,

j) Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmek, uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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