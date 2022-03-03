Tıp dergisine konu oldu! Denizli Pamukkale'de inanması güç olay: Poposuna dinamit benzeri cihaz koyup patlattı

Penis ve anal bölgesine cisim sokan hastalar, doktorlar tarafından endişe kaynağı olurken yaşanan bu olaylar uzun süre konuşulmasının yanı sıra dünyada da çokça konuşulurken bir garip olay da Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana geldi. Şizofreni hastası olan 35 yaşında bir erkek poposuna dinamit benzeri bir cihaz sokup daha sonra bunu patlattı. Olayda ciddi şekilde yaralanan anal ve perineal bölgelerin tamamen çökme meydana gelen şahıs, tedavi sonrası sağlığına kavuştu.

TIP DERGİSİNDE YAYIMLANDI

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı'nda görevli Prof. Dr. Ali E. Zümrütbaş'ın başında olduğu ekibin vakaya ilişkin çalışması tıp dergisinde yer aldı.

Raporda olaya ilişkin olarak," Bu vaka, rektumda kendi kendine patlayıcı infilak ettikten sonra multisistem genitoüriner ve rektal travma geçiren ve postoperatif komplikasyon olmadan rekonstrüktif cerrahi ile tedavi edilen bir şizofreni hastasını bildirmektedir." ifadesi yer aldı.

HASTANE ACİL SERVİSİNE BAŞVURDU

Ekibin kaleme aldığı raporda," 35 yaşında bir erkek, rektum yaralanması nedeniyle hastanemizin acil servisine başvurdu" denildi. Hastanın kendini yaralama öyküsünün olduğu belirtilirken adına yer verilmedi.

TESTİSLERİNİ KESMİŞ

Şahsın daha önce testislerini kestiği ve cildinde çok sayıda kesiğin olduğu belirtilen raporda, "Rektumuna dinamit benzeri küçük bir patlayıcı yerleştirdi ve ateşledi." denildi.

Şahsın yapılan muayenesinde anal ve perineal bölgelerinde tamamen çökme meydana geldiği tespit edildi. Fiziki muayenede anal sfinkterde proksimale 15 cm uzanan nekrotik alanların görülmesiyle kolonunda yabancı bir cisim saptandı.

10 CM ÇAPINDA BİR DELİK VARDI

Raporda, "İlk ameliyattan sonra genitoüriner rekonstrüksiyon için hastanemize sevk edildi. Kolostomisi ve anal bölgesinde 10 cm çapında büyük bir delik vardı." ifadeleri yer aldı.

"ŞİZOFREN HASTASI İÇİN AŞIRI BİR DURUM"

Öte yandan mesane onarımı sonrası anal bölgede bir delik yeniden oluşturuldu. Cerrahi işlem sonrası vakanın alt üriner sistem anatomisi korundu ve tam kontinansı sağlandı.

Doktorlar yaşanan olayın şizofren bir hasta için "aşırı bir durum" olduğunu belirtti. Doktorlar çalışma raporunda," Termal yaralanmanın etkileri göründüğünden daha şiddetli olabileceğinden, patlayıcı travmalar dikkatli bir şekilde yönetilmelidir." diye yazdı.

Ayrıca araştırmacılar özellikle penis veya rektum söz konusu olduğunda, olağandışı sokmaların büyük bir endişe kaynağı olduğuna dikkat çekti.