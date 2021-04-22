Tıp dünyası ikiye bölündü: Aşıda tek doz tartışması! BioNTech'in bir dozu yeterli koruma sağlıyor mu? Koronavirüs salgınına karşı Alman yapımı BioNTech aşısı, tıp dünyasını ikiye böldü. Tek dozunun da yeterli korumayı sağlayabileceği iddia edilen aşıda, böyle bir durumda çok daha fazla kişinin aşılanabileceği belirtilirken bazı uzmanlar ise tek dozun salgını yok etmeye yeterli olmayacağını savunuyor.

1 20 Prof. Dr. Uğur Şahin ile Özlem Türeci ortaklığında geliştirilen Alman aşı BioNTech'in tek dozunun da koruma için yeterli olabileceği iddiası uzmanlar arasında tartışmalara neden oldu. Aşının ilk dozunun ardından oluşan antikor seviyesinin yüksek olması sebebiyle tek dozun yeterli olabileceğini savunan uzmanlardan Prof. Dr. Melih Us, “1 ay sonra test yapılıp etkinliği ölçülsün. Yeterliyse çift yerine tek doz BioNTech yapılarak 57 milyon kişi korunabilir” ifadelerini kullandı.