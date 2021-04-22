Tıp dünyası ikiye bölündü: Aşıda tek doz tartışması! BioNTech'in bir dozu yeterli koruma sağlıyor mu?
Tıp dünyası ikiye bölündü: Aşıda tek doz tartışması! BioNTech'in bir dozu yeterli koruma sağlıyor mu?
Koronavirüs salgınına karşı Alman yapımı BioNTech aşısı, tıp dünyasını ikiye böldü. Tek dozunun da yeterli korumayı sağlayabileceği iddia edilen aşıda, böyle bir durumda çok daha fazla kişinin aşılanabileceği belirtilirken bazı uzmanlar ise tek dozun salgını yok etmeye yeterli olmayacağını savunuyor.